На Западном берегу Иордана начались столкновения, десятки ранены

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направляет дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за столкновений поселенцев с палестинцами. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии, было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ также заявили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.

До этого глава правительства, министр иностранных дел Палестины Мухаммед Мустафа заявлял, что еврейские поселенцы на территории Западного берега реки Иордан должны быть подвергнуты юридическому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС). Таким образом он прокомментировал вооруженное нападение группы еврейских поселенцев на палестинскую деревню Эль-Мугайр.

Ранее палестинские ополченцы обстреляли город на юге Израиля.