Вода начала затапливать улицы в селах Притобольного района Курганской области

Вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области, местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации муниципалитета.

«Внимание жителей села Межборное, села Утятское, села Нагорское. Уважаемые земляки! В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом.

Губернатор региона также рассказал, что встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, прибывшим по поручению президента РФ Владимира Путина.

Он провел инструктаж сотрудников МЧС и групп людей, которые будут дежурить на дамбе города. Они будут выходить на дежурство по «окарауливанию» дамбы для защиты города, добавил глава региона.

Ранее губернатор предупредил жителей о приближении паводка к Кургану.