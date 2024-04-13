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В Московской области задержан врио замначальника отдела полиции

В Мытищах за получение взятки задержали врио замначальника отдела полиции

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В подмосковных Мытищах силовики задержали временно исполняющего обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу Вячеслава Булавина и его заместителя по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области в Telegram.

«Двум сотрудникам предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указывается в публикации.

По версии следователей, врио начальника совместно с врио заместителя начальника получили взятку в размере 3 млн рублей. Материальное вознаграждение обвиняемые получили за прекращение проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в неназванной компании, а также за последующее оказание общего покровительства фирме.

Согласно информации СК, оба обвиняемых помещены под стражу, ведутся следственные действия, собираются доказательства, проводятся обыски.

Накануне в Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за взятки от учеников автошколы и приговорили к шести годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Ранее суд арестовал замглавы Василеостровского района Петербурга по делу о взятке.

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