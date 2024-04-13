В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали семь человек, в том числе дети

Число раненых в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилмассива «Комсомолец» в Горловке составило семь человек, среди них двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых в результате обстрела со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей», — написал он.

12 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Горловка в Донецкой народной республике пострадали десять сотрудников ведомства.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка. По его словам, дрон сбросил взрывчатку на автобус, в результате чего пострадали люди.

9 апреля сообщалось, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру поселка Климово Брянской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.