Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МЧС прибыл в Омскую область

Глава МЧС России Куренков прибыл в Омскую область, где оценит обстановку

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Омскую область, там он оценит оперативную обстановку в регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Кроме того, министр намерен проверить готовность аэромобильной группировки к реагированию на возникающие угрозы.

«Александр Куренков с губернатором Омской области Хоценко Виталием оценят оперативную обстановку, которая складывается в регионе, готовность аэромобильной группировки к реагированию на возникающие угрозы и проконтролируют работу по оказанию помощи населению», — отметили в пресс-службе.

13 апреля Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет районов, которые оказались подтопленными в результате весеннего паводка.

В МЧС отметили, что прохождение весеннего паводка в Алтайском крае не завершилось. В ведомстве добавили, что для принятия своевременных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от половодья осуществляется мониторинг и контроль гидрологической обстановки.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами