Глава МЧС прибыл в Омскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Омскую область, там он оценит оперативную обстановку в регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Кроме того, министр намерен проверить готовность аэромобильной группировки к реагированию на возникающие угрозы.

«Александр Куренков с губернатором Омской области Хоценко Виталием оценят оперативную обстановку, которая складывается в регионе, готовность аэромобильной группировки к реагированию на возникающие угрозы и проконтролируют работу по оказанию помощи населению», — отметили в пресс-службе.

13 апреля Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет районов, которые оказались подтопленными в результате весеннего паводка.

В МЧС отметили, что прохождение весеннего паводка в Алтайском крае не завершилось. В ведомстве добавили, что для принятия своевременных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от половодья осуществляется мониторинг и контроль гидрологической обстановки.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.