Отец мужа Блиновской опроверг слухи об отъезде сына в зону СВО

Отец Алексея Блиновского (мужа блогерши Елены Блиновской) опроверг слухи об отъезде его сына в зону СВО. Об этом пишет издание «Известия».

По словам Владимира Блиновского, сейчас его сын очень часто находится в разъездах по делам, из-за чего семейными делами занимается в основном он. При этом он подтвердил, что в дальнейшем Алексей планирует отъезд в зону СВО.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Алексей Блиновский решил уйти на СВО, чтобы «спасти бизнес и вызволить жену из СИЗО». По их данным, Блиновский участвует в СВО с марта, он служит в Донецком корпусе. ТАСС выяснило, что у мужчины уже заключен контракт с Минобороны.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла «отмыть» 700 млн руб. Общий долг с учетом штрафов и пени доходит до 1,5 млрд руб. Блиновская попыталась оспорить размер задолженности, но не предоставила суду необходимые документы, поэтому размер долга остался прежним.

Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, «королева марафонов» созналась в уклонении от уплаты налогов.

Ранее блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО.