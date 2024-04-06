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Блиновской разрешили звонить родным из СИЗО

Mash: блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогеру Елене Блиновской, которая отбывает наказание в СИЗО Печатники, разрешили звонить родным. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, телефон блогеру будут выдавать в общем порядке. Она отбывает наказание с «интеллигентными и приятными девушками», хорошо себя чувствует, не грустит и увлекается мозаикой, пишет Mash.

Блиновская подала иск в суд 26 декабря 2023 года. Она попыталась оспорить назначенные недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По заявлению защиты блогерши, налоговый орган завысил показатели доходов автора «Марафона желаний» и ее компаний, а расходы занизил.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой.

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