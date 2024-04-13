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Власти помогут пострадавшим от обстрела ВСУ жителям Токмака

Семьи погибших и пострадавшие от атаки ВСУ в Токмаке получат выплаты на жилье

В обстрелянном со стороны украинских войск городе Токмак Запорожской области развернут штаб обороны городского округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение губернатора по обороне Александра Зинченко.

Он рассказал, что с 19:00 12 апреля в городе проводятся спасательные работы силами МЧС, коммунальных служб и добровольцев.

«По поручению губернатора Запорожской области со вчерашнего дня развернут в городе Токмаке штаб обороны городского округа, работаем в тесном взаимодействии. Уже сейчас определены решения, которые позволят нам в дальнейшем оказать меры социальной поддержки для семей погибших, раненых и, соответственно, выплаты, которые будут предусмотрены для восстановления жилья», — сказал Зинченко.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что удар украинских войск по Токмаку стал крупнейшей атакой на мирное население региона с начала текущего года.

12 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Токмак. По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Десятки людей получили тяжелые ранения, а некоторые получили травмы, несовместимые с жизнью. Рогов допустил, что под завалами домов в Токмаке после обстрела могут быть люди.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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