Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил о пострадавших при ракетной атаке на Луганск

Рогов сообщил, что три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Три мирных жителя Луганска были ранены при ракетной атаке на город. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Луганск впервые за год подвергся обстрелу со стороны Украины. «Прилеты» зафиксированы в районе автовокзала и машиностроительного завода.

Вследствие удара повреждения получили жилые дома, написал он и добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

13 апреля ТАСС заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, Storm Shadow.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ракеты были выпущены по машиностроительному заводу в городе, где планировали в скором времени запустить производство.

Ранее в Токмаке спасли людей из-под завалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами