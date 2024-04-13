Рогов сообщил о пострадавших при ракетной атаке на Луганск

Три мирных жителя Луганска были ранены при ракетной атаке на город. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Луганск впервые за год подвергся обстрелу со стороны Украины. «Прилеты» зафиксированы в районе автовокзала и машиностроительного завода.

Вследствие удара повреждения получили жилые дома, написал он и добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

13 апреля ТАСС заявил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску две крылатые ракеты, предположительно, Storm Shadow.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ракеты были выпущены по машиностроительному заводу в городе, где планировали в скором времени запустить производство.

Ранее в Токмаке спасли людей из-под завалов.