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Паводок подходит к селу Бараба под Курганом

Губернатор Шумков заявил, что паводок подходит к селу Бараба под Курганом

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Шумков призвал граждан, которые находятся в районе подтопления, срочно эвакуироваться.

Губернатор региона также рассказал, что с встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, прибывшим по поручению президента РФ Владимира Путина.

Он провел инструктаж сотрудников МЧС и групп людей, которые будут дежурить на дамбе города. Они будут выходить на дежурство по «окарауливанию» дамбы для защиты города, добавил глава региона.

До этого Шумков сообщил, что длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км. Резкий подъем воды, по прогнозу, начнется в ближайшие несколько дней. Под угрозой затопления находятся правобережная часть Кургана с СНТ и расположенные там микрорайоны.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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