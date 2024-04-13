Сотрудница российского банка оформляла кредиты без ведома клиентов

В Омске будут судить работницу банка, которая пользовалась своим служебным положением в преступных целях. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Какое-то время 32-летняя местная жительница работала специалистом по операционно-кассовому обслуживанию и имела доступ к персональным данным клиентов. Теперь ее подозревают в обмане банка. Как установило следствие, с июля по октябрь 2022 года она заключила шесть кредитных договоров на омичей без их согласия.

Клиенты банка не подозревали, что они должны ему некие суммы до тех пор, пока не получали уведомления о кредитной задолженности. От их имени женщина оформляла заявки, ставила в документах подписи и заключала договоры на выдачу кредитных карт и денежных средств на сумму 587 тыс. рублей.

«Кроме того, установлены трое знакомых фигурантки, которых она просила помочь ей выполнить план по продаже кредитных продуктов – фиктивно получить карты, обещая все выплаты делать самостоятельно. Первоначально женщина осуществляла взносы по займам, а затем прекратила, так как денег не хватало», — рассказали в пресс-службе.

Обвинительное заключение по ее делу уже утверждено прокурором.

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