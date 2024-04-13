В Одессе задержали мужчину из-за праздничных советских открыток

Полиция в украинской Одессе задержала мужчину из-за советских открыток, его подозревают в «изготовлении и распространении» коммунистической символики. Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Одесской области.

Пресс-служба опубликовала фотографии задержанного и его открыток. У мужчины имелись при себе десятки советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников.

В ведомстве отмечают, что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления по статье 436-1 («изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).

В феврале сообщалось, что в Польше фермеру, принесшему советский флаг на протесты, грозит три года тюрьмы за демонстрацию запрещенной в стране коммунистической символики.

Мужчина прибыл на мероприятие на тракторе с надписью: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР.

Ранее на Украине правоохранители задержали юношей, призывавших «идти на Киев».