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В Оренбургскую область направлена дополнительная группа психологов РКК

В Оренбургскую область 14 апреля приедет дополнительная группа психологов РКК

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В Оренбургскую область 14 апреля приедет дополнительная группа из пяти психологов Российского Красного Креста (РКК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель РКК Павел Савчук.

По его словам, сейчас в регионе работают четыре специалиста РКК, которые помогают людям справиться со стрессом и тревогой, объезжая пункты временного размещения (ПВР).

«Учитывая ситуацию, направляю на помощь команду из пяти психологов РКК, которые прошли подготовку по оказанию психологической помощи в ЧС», — написал Савчук, добавив, что группу возглавит руководитель Службы психосоциальной поддержки РКК Лейла Гаджимагомедова.

До этого сообщалось, что центр «Наследие» и координатор благотворительных программ центра Андрей Спиридонов направили в Орск 21,4 тонны питьевой воды.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вся медицинская помощь жителям регионов, пострадавших от паводка, организована, а вакцины поставлены в необходимом объеме.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1 092 см. Позже ситуация осложнилась еще больше, так как этот показатель увеличился на 17 см и продолжил расти. На данный момент уровень реки Урал в районе Оренбурга поднялся выше 11 метров, что является историческим максимумом. Катастрофическое наводнение оставило без крыши над головой тысячи семей. В Оренбуржье объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Ранее власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области.

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