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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снова вырос

Власти Оренбуржья: уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 11,62 м

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Максим Богодвид/РИА Новости

Уровень Урала у Оренбурга снова вырос, на 22:00 он составляет 11,62 м. Об этом заявила пресс-служба правительства региона, сообщают «Вести Оренбуржья».

Отмечается, что на 20.00 мск уровень воды поднялся до 11,58 м.

В правительстве подчеркнули, что будущим днем прогнозируется подтопление около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

До этого министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов сообщил, что ущерб бизнесу в Оренбургской области от последствий наводнения оценивается в десятки миллиардов рублей.

Накануне губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину заявил, что прогнозируемый ущерб от последствий паводка в регионе превысил 40 млрд рублей.

Ранее был раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками.

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