Политолог назвала космические программы России и Белоруссии успешным взаимодействием

Россия и Белоруссия плотно взаимодействуют в различных стратегически важных для наших стран проектах. Об этом заявила «Газете.Ru» генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

По ее мнению, одним из подобных успешных примеров стали совместные космические программы двух стран.

«Благодаря нашему сотрудничеству первый белорусский космонавт побывал в космосе, что является важным событием для братского народа. Россия планомерно развивает свои космические технологии, научную школу, инфраструктуру, что обеспечивает наше лидерство в этой отрасли. Но мы всегда готовы сотрудничать с любыми странами, создавать такие же успешные взаимовыгодные проекты, которые будут двигать вперед всю мировую науку», — сказала она.

При этом политолог подчеркнула, что исторический фактор традиционно актуален для мировой политики.

«Если одни страны используют его для разжигания конфликтов между народами, извращая факты и распространяя фейки, то для других стран история — это источник силы и энергии для успешной интеграции, которая помогает странам становиться сильнее», — считает Линдигрин.

Кроме того, эксперт напомнила, что Россия и Белоруссия оберегают общую историю, а также придерживаются единого курса в вопросах сохранения культуры и традиционных ценностей.

»Владимир Путин и Александр Лукашенко выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам и вызовам», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким, и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Он подчеркнул, что развитие космических технологий помогает решить все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.