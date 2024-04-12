В ДНР из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России

В результате атаки беспилотника в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять сотрудников МЧС. Об этом пресс-служба МЧС РФ сообщила в Telegram.

«В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета», — сказано в сообщении.

По информации министерства, во время тушения произошла повторная атака с использованием дрона. В результате сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая — Горловка. По его словам, дрон сбросил взрывчатку на автобус, в результате чего пострадали люди.

9 апреля сообщалось, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру поселка Климово Брянской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.