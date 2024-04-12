Вице-губернатор Тюменской области рассказал о мерах защиты от паводка в регионе

На данный момент в Тюменской области обстановка остается стабильной. Об этом, комментируя ситуацию с паводками в регионе, рассказал вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов.

По его словам, сейчас идет подготовка к приему паводковых вод и работа над уменьшением возможного ущерба. Чейметов подчеркнул, что достижения отметок неблагоприятных явлений и опасных явлений не наблюдается.

Он рассказал, что на текущий момент подтоплено 9 низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском (р. Вагай), Ялуторовском (р. Тобол), Викуловском (р. Тенис) муниципальных районах. При этом имеются объездные пути. Кроме того, в Викуловском районе в селе Жигули (р. Тенис) организована лодочная переправа.

«Жители населенных пунктов обеспечены продуктами питания и питьевой водой, медицинскими препаратами, необходимыми средствами для обеспечения жизнедеятельности», — подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, предварительный анализ гидрометеорологической обстановки в регионе дает основание предполагать, что высшие уровни воды на реках Тобол и Ишим в этом году будут находиться на исторических максимумах к 20 апреля.

«На сегодняшний день населенные пункты не подтоплены, наблюдаем постепенный рост уровня воды на гидропостах», — уточнил он.

При этом Чейметов рассказал, что под руководством губернатора области Александра Моора организована ежедневная работа межведомственного оперативного штаба. Он объяснил, что такой подход позволяет оперативно принимать решения о финансировании проводимых мероприятий, а также применении необходимых сил

«Из государственного резерва РФ получили водоналивные дамбы для борьбы с паводком. Подготовленный состав группировки сил и средств функциональных и территориальной подсистемы Тюменской области по реагированию на ЧС составляет сейчас более 12 тыс. человек, более 2.6 тыс. единиц техники, 194 единицы плавсредств. Мы готовы к срочной эвакуации, для приема населения уже подготовлено к развертыванию 101 пункт временного размещения вместимостью 13 тыс. человек», — подчеркнул Чейметов.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС РФ доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы. Глава МЧС Александр Куренков для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья поручил отправить в Тюменскую область четыре километра быстровозводимых дамб. Они позволяют с минимальными затратами и в самые короткие сроки организовать надежную инженерную защиту жизненно важных объектов от затопления.