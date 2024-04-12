Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минстроя заявил, что Тюменская область пройдет паводок с минимальным ущербом

Министр Файзуллин: Тюменская область пройдет паводок с минимальным ущербом

close
100%
Государственный Совет Республики Татарстан

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин оценил подготовку к паводку в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовка, которая в [Тюменской] области сегодня организована, позволит с минимальным ущербом пройти ситуацию — по факту беду, которая происходит в Оренбургской области», — сказал министр.

Он отметил, что уровень воды идет на спад в городе Орск Оренбургской области, который серьезно пострадал от паводка.

Файзуллин добавил, что собирается отправиться далее в Курганскую область.

12 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что река Ишим выйдет из русла в Казанском районе региона уже сегодня.

По его словам, пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. В нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Паслер доложил главе государства, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика. По словам руководителя областной администрации, в данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге.

Ранее в Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами