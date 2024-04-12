Глава Минстроя заявил, что Тюменская область пройдет паводок с минимальным ущербом

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин оценил подготовку к паводку в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовка, которая в [Тюменской] области сегодня организована, позволит с минимальным ущербом пройти ситуацию — по факту беду, которая происходит в Оренбургской области», — сказал министр.

Он отметил, что уровень воды идет на спад в городе Орск Оренбургской области, который серьезно пострадал от паводка.

Файзуллин добавил, что собирается отправиться далее в Курганскую область.

12 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что река Ишим выйдет из русла в Казанском районе региона уже сегодня.

По его словам, пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. В нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Паслер доложил главе государства, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика. По словам руководителя областной администрации, в данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге.

Ранее в Оренбуржье подсчитали ущерб бизнесу от наводнения.