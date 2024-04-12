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В Оренбуржье предупредили об угрозе затопления приютов со спасенными животными

Зооактивистка из Оренбурга заявила об угрозе затопления приютов с животными

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Оренбурге владелица одного приюта для животных Татьяна Романова рассказала, что несколько сотен собак и кошек могут пропасть, если вода продолжит прибывать так же интенсивно. Ее слова передает Telegram-канал «Подъем».

«Вот если сейчас нам вот эту дорогу перекроют... Все наши приюты собачьи-кошачьи все там. Тут уже была пробка. Сегодня пытались сделать дамбу, один КамАЗ как-то перевернулся. Вода уже у дороги. Вот еще один метр подъема, нас перекрывают, и мы уже в ту часть города, где приюты, не попадаем никаким образом», — заявила зооактивистка.

Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей ряда районов города срочно эвакуироваться, поскольку паводковая ситуация в населенном пункте оценивается как крайне опасная.

Он рассказал, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см — до опасных 1143 см.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он доложил главе государства, что паводковая обстановка на территории региона достигла пика. По словам руководителя областной администрации, в данный момент наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге.

Ранее в Оренбуржье эвакуировали более 100 животных из зон подтопления.

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Потоп в Оренбуржье
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