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В Госдуме отреагировали на заведение уголовного дела против правнучки летчика Чкалова

Депутат Чепа счел справедливым уголовное дело против правнучки летчика Чкалова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Советский летчик Валерий Чкалов является выдающейся личностью, но перед законом все должны быть равны. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела против правнучки Чкалова Дарьи Богдановой за призывы к терроризму, передает «Лента.ру».

«Конечно, Чкалов — это выдающаяся личность. Мы все чтим его память. Но хочу сказать, что перед законом все должны быть равны. Поэтому я думаю, что это будет решать суд, решать следствие», — сказал Чепа.

Утром 12 апреля Telegram-канал Shot сообщал, что Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя Советского Союза Валерия Чкалова. У нее есть гражданство Израиля, она покинула Россию после начала СВО. Сейчас Богданова находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что в РФ будут заочно судить украинского активиста Зиновия Парасюка.

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