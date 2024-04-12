В Госдуме отреагировали на заведение уголовного дела против правнучки летчика Чкалова

Советский летчик Валерий Чкалов является выдающейся личностью, но перед законом все должны быть равны. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела против правнучки Чкалова Дарьи Богдановой за призывы к терроризму, передает «Лента.ру».

«Конечно, Чкалов — это выдающаяся личность. Мы все чтим его память. Но хочу сказать, что перед законом все должны быть равны. Поэтому я думаю, что это будет решать суд, решать следствие», — сказал Чепа.

Утром 12 апреля Telegram-канал Shot сообщал, что Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя Советского Союза Валерия Чкалова. У нее есть гражданство Израиля, она покинула Россию после начала СВО. Сейчас Богданова находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что в РФ будут заочно судить украинского активиста Зиновия Парасюка.