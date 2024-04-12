В российском городе на жилой улице сошел оползень

В Челябинской области часть неасфальтированной дороги на жилой улице разрушилась из-за оползня. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на МЧС по региону.

По информации агентства, жители города Аша пожаловались на оползень 11 апреля. На кадрах с места инцидента видно, что часть дороги оказалась разрушена.

Представители Ашинского района рассказали, что такая ситуация происходит не в первый раз, а повторяется из года в год, передает Ura.ru. Отмечается, что на участке планируют провести отсыпку дороги.

«На место выезжали сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. Провели разведку на местности. Угрозы домам нет», — сообщили в ГУ МЧС по региону, передает агентство.

До этого с горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина. Мощный поток снес с горы более 1000 кубических метров снега, камней и почвы. О пострадавших из-за стихии не сообщается.

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