В Совфеде объяснили, как в этом году выпускникам пересдать ЕГЭ

Выпускники в этом году получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление. Причем даже если второй раз результат окажется хуже, в зачет пойдет именно он, предупредила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с «Парламентской газетой».

Сенатор призвала учащихся относиться к пересдаче серьезно, подчеркнув, что сразу после подачи заявления результаты первого экзамена аннулируются, а возможности передумать уже не будет.

«Это должно быть не решение, принятое в пылких чувствах, а обдуманное и взвешенное решение, в том числе и для того, чтобы не потерять уже заработанные баллы», — отметила Гумерова.

Решение всегда брать в зачет второй результат сенатор объяснила тем, что в противном случае школьники массово бы шли на пересдачу, надеясь на лучший результат. При этом введение правила о пересдаче направлено на помощь именно тем учащимся, которые способны на более высокие баллы, но в моменте не смогли их набрать из-за волнения или по другим причинам, объяснила сенатор.

Право пересдать экзамен сегодня имеют все учащиеся, однако в будущем, по словам Гумеровой, эту опцию хотят привязать к текущей успеваемости школьников. В этом случае такой шанс будут иметь хорошисты и отличники.

Для успешной сдачи экзамена сенатор призвала школьников не нервничать и верить в свои силы, отметив, что возможность получить другой результат станет эффективным способом по снижению стресса.

Напомним, с предложением предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ выступил президент Владимир Путин. В Минобре позднее сообщили, что система поступления в вузы будет адаптирована под возможность пересдачи до конца приемной кампании.

Российские школьники ранее рассказали о своем отношении к пересдаче экзаменов.