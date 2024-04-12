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Более 11 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбуржье

В Оренбургской области подтоплены более 11 тысяч домов в 67 населенных пунктах

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Максим Богодвид/РИА Новости

Более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах Оренбургской области остаются подтопленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что в четырех населенных пунктах из-за паводка нарушено электроснабжение.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см. Всего за четыре часа соответствующий показатель увеличился на 12 см.

Позже заместитель главы города предупредил, что 12 апреля в Оренбурге ожидается пик паводка. Как сказал Кудинов, после этого ситуация должна стабилизироваться. Как следует из прогнозов, с 14 апреля уровень воды в соответствующей части реки Урал начнет снижаться.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по устранению последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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