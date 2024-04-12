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Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 см, в селе проводится эвакуация

Уровень воды в Каминском Курганской области достиг 743 см

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МЧС РФ по Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа за ночь поднялся на 140 см и составляет 743 см. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора в селе проводится эвакуация.

По его словам, в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области уровень воды снижается по несколько сантиметров. Шумков считает, что если подобное продолжится, то расчеты МЧС про «голову и хвост» паводка верны. Он добавил, что представители экстренных служб предполагают, что приход большой воды в Курган состоится в течение нескольких дней.

До этого Шумков заявил, что свыше 300 заявлений поступило от жителей региона на единовременную материальную помощь для пострадавших от паводка. Об этом чиновник сообщил на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, 23 факта нарушения условий жизнедеятельности уже подтверждены. Граждане получат по 10 тысяч рублей в пятницу, 12 апреля.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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