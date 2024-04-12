В России возбудили уголовное дело из-за девушки, прикурившей от Вечного огня

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за видео подростков, снятого у Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка прикуривает сигарету от Вечного огня.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц).

Следственный отдел по Южно-Сахалинску проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Там подчеркнули, что следователи предварительно установили причастных к этому инциденту лиц. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, добавили в СУ СК по региону.

7 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 51-летнюю женщину, которая перевязала гвоздики лентой с пацифистской надписью и возложила их к Вечному огню.

Ранее подросток забросал снегом Вечный огонь в Киришах.