Всех 53 рыбаков, застрявших на льдине в Челябинской области, спасли

Спасатели МЧС успешно эвакуировали всех 53 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине в Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что в результате экстремальной ситуации никто не пострадал.

Изначально сообщалось, что на озере Куракли-Маян в Кунашакском муниципальном районе находилось несколько десятков любителей рыбной ловли. Из-за таяния льда у берега образовалась широкая трещина шириной около 30 метров, которую рыбаки не могли преодолеть. Спасатели МЧС были мобилизованы на место происшествия, включая специалистов с беспилотной авиационной системой для разведки территории.

«Все 53 рыбака успешно спасены со льда в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена», — гласит сообщение МЧС.

10 апреля в Кузбассе мост с людьми сорвало во время ледохода на реке. Позже в администрации Междуреченска заявили журналистам, что движение по мосту прекратили за несколько дней до ЧП из-за подъема уровня воды после вскрытия рек в области. Не все жители соблюдали запрет и продолжали пользоваться переправой на свой страх и риск.

Ранее иркутяне устроили массовый сплав на гигантской льдине по акватории Байкала.