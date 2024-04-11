Жители Курганской области подали свыше 300 заявлений на матпомощь

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что свыше 300 заявлений поступило от жителей региона на единовременную материальную помощь для пострадавших от паводка. Об этом чиновник сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Подано 343 заявления на оказание единовременной материальной помощи», — сообщил Шумков.

По его словам, 23 факта нарушения условий жизнедеятельности уже подтверждены. Граждане получат по 10 тысяч рублей в пятницу, 12 апреля.

До этого Шумков заявил во время совещания по видеоконференцсвязи с Путиным, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы жители города не остались без питьевой воды. По его словам, местным жителям даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды на месяц.

Также Шумков доложил Путину, что работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Он отметил, что в настоящее время идет работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее на уровень с 8-10 метров до 11 и более метров в наиболее опасных участках. Также он подчеркнул, что власти Курганской области проводят работы по укреплению дамбы общей длиной 30 км.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.