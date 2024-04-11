В Кемеровской области стартовал третий модуль «Школы мэров»

В Кемеровской области стартовал третий образовательный модуль «Стратегия развития муниципалитетов» для второго потока «Школы мэров», сообщается на сайте Высшая школы государственного управления.

Отмечается, что Кузбасс стал регионом-партнером на основе анализа реализованных в субъекте инициатив, соответствующих теме модуля. Предполагается, что это позволит участникам изучить специфику экономических проектов на практике.

Как отметил заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, люди представляют главную ценность и остаются основой для новых достижений.

«Поэтому в нашей стране огромное внимание уделяется вопросам развития профессиональных кадров, реализована широкая линейка инициатив, направленных на формирование кадрового резерва. Особое значение имеет подготовка специалистов для муниципального уровня власти. Работа здесь – это в первую очередь служение обществу, ежедневный труд на благо наших граждан», — сказал он.

По его словам, «Школа мэров» позволяет изучать и использовать успешный управленческий опыт российских регионов и муниципалитетов.

Отмечается, что третий модуль «Школы мэров» реализуется ВШГУ президентской академии при поддержке Администрации президента РФ. Он рассчитан на 4 дня, в течение которых будущие мэры на примере Кузбасса рассмотрят возможности, дающие особые статусы территорий, а также узнают, как строится стратегия развития градообразующих предприятий и моногородов.

Кроме того, программа модуля, помимо теоретических занятий, включает в себя практические задания и спортивный трек. Также частники посетят ледовый дворец «Кузбасс» и присоединятся к международному фестивалю Юрия Гагарина.