На Урале дом, частично разрушенный паводком, отказались признать аварийным

В селе Варна Челябинской области местная жительница пожаловалась, что ее дом, поврежденный паводком, отказались признавать аварийным. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«С 31 марта по 4 апреля наш дом пострадал от паводка, который привел к разрушению части дома, смыв фундамент и образовав огромную яму под домом», — рассказала собеседница канала, показав разоренный участок и обрушившуюся часть стены.

По словам женщины, раньше в одной части дома она жила вместе с родителями и ребенком, на другой части были ее тетя и двоюродный брат. После ЧП семья была вынуждена переместиться в уцелевшие комнаты. Жительница поселка утверждает, что ее дом отказываются признавать аварийным, предлагая ограничиться выплатой в 100 тыс. рублей. При этом, есть ли у челябинки официальные документы, подтверждающие ее слова, агентство не уточняет.

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