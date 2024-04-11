Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Оренбургской области доложил Путину о паводковой обстановке в регионе

Глава Оренбургской области Паслер: паводковая обстановка в регионе достигла пика

Паводковая обстановка на территории Оренбургской области достигла пика, при этом самая сложная ситуация наблюдается в ее административном центре. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, передает РИА Новости.

В четверг, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие проходит в формате видео-конференц-связи (ВКС).

«Паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — сказал Паслер в ходе заседания.

В свою очередь, глава государства рассказал о ежедневных контактах с властями подтопленных субъектов. Как следует из слов Путина, он постоянно получает информацию об обстановке в пострадавших регионах. Однако ситуация меняется каждый час, подчеркнул российский лидер.

Утром 11 апреля губернатор Оренбургской области заявил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе административного центра региона вырос почти на один метр. В результате соответствующий показатель превысил все цифры наблюдений за их историю.

В то же время уровень воды в реке Урал в городе Орске снизился на 14 см. В целом, по мнению Паслера, населенный пункт встал на «уверенную траекторию» стабилизации обстановки.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами