Глава Оренбургской области доложил Путину о паводковой обстановке в регионе

Паводковая обстановка на территории Оренбургской области достигла пика, при этом самая сложная ситуация наблюдается в ее административном центре. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, передает РИА Новости.

В четверг, 11 апреля, президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнений в регионах страны. Мероприятие проходит в формате видео-конференц-связи (ВКС).

«Паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — сказал Паслер в ходе заседания.

В свою очередь, глава государства рассказал о ежедневных контактах с властями подтопленных субъектов. Как следует из слов Путина, он постоянно получает информацию об обстановке в пострадавших регионах. Однако ситуация меняется каждый час, подчеркнул российский лидер.

Утром 11 апреля губернатор Оренбургской области заявил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе административного центра региона вырос почти на один метр. В результате соответствующий показатель превысил все цифры наблюдений за их историю.

В то же время уровень воды в реке Урал в городе Орске снизился на 14 см. В целом, по мнению Паслера, населенный пункт встал на «уверенную траекторию» стабилизации обстановки.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.