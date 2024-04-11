Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит расти в течение ближайших суток. Об этом заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Он отметил, что под угрозу подтопления попадают более 3,5 тысячи жилых домов.

«В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3 580 жилых домов, 3 950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований», – сказал губернатор.

Отмечается, что к утру 11 апреля уровень Урала в районе Оренбурга вырос на 91 см и составил 1,07 м. При этом уровень реки у Орска снизился на 44 см и составил 860 см. В Оренбургу в связи с приходом воды прогнозируется подтопление более 2,5 тысячи жилых домов и 2,5 приусадебных участков.

До этого глава Оренбуржья Паслер заявил, что предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.