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В Казахстане приняли закон о домашнем насилии

Orda.kz: в Казахстане ввели уголовное наказание за домашнее насилие

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Shutterstock

В Казахстане ввели уголовное наказание за домашнее насилие. Об этом сообщает Orda.kz.

В соответствии с принятым в двух чтениях Законом об обеспечении прав женщин и безопасности детей побои и нанесение легкого вреда здоровью станут уголовно наказуемыми преступлениями. Кроме того, закон исключает возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.

Ужесточается до пожизненного срока с исключением всех других альтернативных мер наказание за некоторые преступления в отношении несовершеннолетних, включая изнасилование. Также вводится статья о сексуальных домогательствах к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Закон был принят на фоне получившего крайне широкую огласку дела бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который, по версии следствия, руками забил свою жену. Значительная часть аудитории, пристально следящей за делом, требует пожизненного срока для обвиняемого.

Ранее блогер Виктория Лопырева призвала женщин не скрывать насилие в семье.

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