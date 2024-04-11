Неизвестные разрисовали машины скорой помощи в Челябинске

В Челябинске неизвестные злоумышленники пробрались ночью на подстанцию скорой помощи и разрисовали из баллончиков автомобили. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля на подстанции скорой помощи, сотрудники, которые заметили утром на парковке разрисованные граффити автомобили «скорой», вызвали правоохранительные органы.

«В момент повреждения они не участвовали в оказании помощи населению. Кареты скорой помощи не находились на территории подстанции Ленинского района. Инцидент не повлиял на деятельность подстанции СМП и оказание медицинской помощи населению города Челябинска в целом», — сообщили в ответ на запрос 74.RU в «Челябмедтрансе».

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