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ФСБ рассекретила архив о расправах гитлеровцев над поляками

Рассекречены архивы о фальсификации «Катынского дела» и казнях поляков нацистами

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Андрей Стенин/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы о казнях над поляками, которые осуществляли нацисты в первой половине XX века, и фальсификации «Катынского дела». Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что материалы рассекретило Главное управление ФСБ РФ по Смоленской области. Оно передало документы Государственному архиву новейшей истории Смоленской области.

Речь идет о справках, специальных сообщениях и данных советских контрразведывательных организаций Смерш. Документы датированы 1944–1945 годами. При этом большая их часть — это протоколы допросов поляков, которые в годы Великой Отечественной войны служили в немецких подразделениях на территории Смоленской области.

Кроме того, российская служба рассекретила показания судебно-медицинского эксперта Будапештского городского королевского суда Имре Сечоди. Также специалисты предоставили записи заявлений члена комиссии по расследованию «Катынского дела» Болеслава Смектала и ряда военнопленных, которым немецкие офицеры показывали захоронения поляков в Катынском лесу.

Ранее ФСБ РФ рассекретила материалы о расправах гитлеровцев над мирными жителями Смоленской области.

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