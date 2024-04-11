После теракта в «Крокусе» ФБР опасается атаки в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается террористической атаки в США после теракта в «Крокус Cити Холле» 22 марта. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на директора ведомства Кристофера Рея.

По данным журналистов, директор ФБР планирует заявить об этом 11 апреля в конгрессе.

«Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома», — приводит издание стенограмму вступительного слова Рэя.

Также в его речи говорится, что большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которая произошла в российском концертном зале, в Соединенных Штатах.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

До этого специалист по безопасности в строительстве объяснил, почему «Крокус» не выдержал пожара.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».