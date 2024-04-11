Губернатор Курганской области Шумков призвал увести людей с правого берега Тобола

Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал сбор чиновников, чтобы направить их для проведения рейдов по затопляемым районам Кургана по правому берегу реки Тобол. Об этом сообщает локальный портал «Лента новостей Кургана».

Согласно информации ресурса, сотрудники городской администрации обходят местных жителей с призывом к эвакуации и вручают памятки с подписью тем, кто не планируют эвакуироваться и несет за это ответственность.

По словам главы региона, уровень воды в реке Тобол может составить 9–11 метров и даже превысить эти значения.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатели выехали для эвакуации жителей курганской деревни.