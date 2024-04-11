Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шакро Молодой попал в больницу

112: Шакро Молодой попал в больницу из-за проблем с сердцем

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Бывший вор в законе Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов — «Газета.Ru») попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в Telegram-канале 112.

Отмечается, что Калашову сделали коронографию, чтобы установить точный диагноз. Он вышел на свободу две недели назад.

До этого Шакро Молодой рассказывал, по какой причине он вышел на свободу раньше срока. По словам самого мужчины, у него проблемы со зрением. Врачи диагностировали глаукому. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги.

В беседе с правоохранителями Калашов заявил, что после освобождения планирует жить в Москве.

Мужчину освободили за три года и десять месяцев до окончания срока. Вора в законе арестовали в 2016 году в рамках дела о вымогательствах с применением насилия.

Ранее во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами