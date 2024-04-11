Шакро Молодой попал в больницу

Бывший вор в законе Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов — «Газета.Ru») попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в Telegram-канале 112.

Отмечается, что Калашову сделали коронографию, чтобы установить точный диагноз. Он вышел на свободу две недели назад.

До этого Шакро Молодой рассказывал, по какой причине он вышел на свободу раньше срока. По словам самого мужчины, у него проблемы со зрением. Врачи диагностировали глаукому. Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги.

В беседе с правоохранителями Калашов заявил, что после освобождения планирует жить в Москве.

Мужчину освободили за три года и десять месяцев до окончания срока. Вора в законе арестовали в 2016 году в рамках дела о вымогательствах с применением насилия.

Ранее во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета.