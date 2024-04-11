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В Татарстане проведут ремонт здания лыжной базы

Здание лыжной базы отремонтируют в Татарстане за 6,4 млн рублей

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Shutterstock/FOTODOM

В поселке городского типа Алексеевское в Татарстане проведут ремонт здания лыжной базы. Об этом сообщает «Реальное время».

В издании уточнили, что на данный момент ведется поиск подрядчика, заказчиком работ выступает МБУ ДО «Спортивная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» от имени Алексеевского муниципального района.

«На ремонт здания направят 6,4 млн рублей. Работы по реконструкции должны быть завершены до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта рабочим предстоит обновить кровлю, потолки, полы и стены, заменить внешние и внутренние двери, провести монтаж водопровода, системы электроснабжения и отопления.

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