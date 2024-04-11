В ГД предложили изменить расчет платы за газовое оборудование в домах

Государственная дума РФ утвердила проект постановления, которое призвано изменить порядок расчетов стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования в жилых домах и квартирах из-за их резкого подорожания. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого в ГД был внесен проект постановления в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина о расчетах размера платы за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Отмечается, что парламентариям регулярно поступают жалобы граждан из-за резкого увеличения размера такой платы. В ряде субъектов стоимость обслуживания выросла в 1,5–3,3 раза.

«При этом никаких дополнительных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений ими не оказывается», – говорится в документе.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, которым установил штрафы до 500 тысяч рублей за самостоятельную замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ранее ЕС запретил предоставлять гражданам России оборудование для хранения газа.