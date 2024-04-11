Песков рассказал о взаимодействии Путина с властями подтопленных регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин поддерживает контакт с муниципальными властями подтопленных в связи с паводком российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

«Значительную часть рабочего дня Путин занимается этими вопросами в межведомственном плане», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, контроль ситуации поддерживается и днем, и ночью. Власти пострадавших от паводка регионов, невзирая на время суток, докладывают главе государства об изменениях обстановки с последствиями паводков, подчеркнул он.

Согласно информации пресс-секретаря, в целях ликвидации последствий наводнений регионы используют те материалы, которые выдает Министерство чрезвычайных ситуаций.

«МЧС обладает всем оборудованием для составления карт с последствиями паводков», — поясняется в публикации.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обсудил с главой Оренбуржья Паслером борьбу с подтоплением региона.