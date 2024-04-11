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Рассекречены архивы ФСБ о массовых расправах над жителями Смоленской области

ФСБ рассекретила архивные материалы о преступлениях гитлеровцев в Смоленщине

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Сергей Косырев/РИА Новости

ФСБ рассекретила архивные материалы о преступлениях гитлеровцев в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Документы были переданы в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности». Среди них — материалы допроса пленного ефрейтора 268-й пехотной дивизии вермахта Ганса Фарбера, который с июля 1941 года служил в роте карателей и занимался преследованием партизан и мирных жителей.

«В марте 1942 года партизаны засели в одной из деревень возле Ельни. Мы подожгли деревню из шести-восьми домов, большинство партизан скрылись в лесу, а мы, заколотив дома, не дали мирным жителям и 15 партизанам, не успевшим скрыться, возможности спастись из горящих домов», — рассказал Фарбер.

По его словам, оценить количество умерщвленных при его участии людей он не в состоянии, поскольку оно слишком значительно.

Также были рассекречены показания немецкого танкиста Карла Шнайдера о расстреле тысячи мирных жителей, включая детей и женщин, из автоматов в 1941 году.

За время Великой Отечественной войны население Смоленской области сократилось с двух до одного миллиона человек. Немецкие войска вошли в регион 16 июля 1941 года и были выброшены оттуда в начале октября 1943 года.

До этого ФСБ опубликовала архив данных о расправе над членами «Молодой гвардии».

Ранее ФСБ спустя 80 лет рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев в Крыму.

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