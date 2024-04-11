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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о политике гитлеровцев в Крыму в годы войны

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Владислав Микоша/РИА Новости

ФСБ спустя 80 лет рассекретила документы о репрессивной политике нацистов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассекречены новые сведения о преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове.

В частности, общественности были предоставлены сведения об массовых убийствах в концлагерях, тюрьмах и специальных автомобилях-душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. Также были раскрыты материалы суда над карателем Мюллером Эбергардом, в которых рассказывается о пытках военнопленных с помощью уколов различных растворов в вену.

Операция по освобождению Крыма длилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Вначале Красная армия вошла в Армянск, затем, уже 11 апреля — в Керчь, Джанкой и Красноперекопск, 13 апреля советские войска освободили Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Евпаторию и Феодосию, 14 апреля — Судак и Бахчисарай, 9 мая — Севастополь.

До этого к 80-летию освобождения Донецка ФСБ России обнародовала документы о зверствах нацистов на территории Донбасса.

Ранее ФСБ обнародовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии.

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