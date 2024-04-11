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Жену главреда «Новой Газеты-Европа» задержали по обвинению в покушении на дочь

В Новгороде задержали жену Кирилла Мартынова*, она 16 лет находилась в розыске

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В Великом Новгороде задержали местную жительницу Антонину Мартынову, супругу главреда «Новой Газеты-Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом), 16 лет находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новгородского облсуда.

По данным пресс-службы суда, женщину обвинили в покушении на двухлетнюю дочь. В течение 16 лет она скрывалась от следствия и вынесенного приговора.

«До 22 марта Мартынова вместе с дочерью Алисой находилась в федеральном розыске, сейчас она — в СИЗО», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом подробности задержания женщины не называются, как и нет никаких данных о том, где сейчас находится ее дочь.

По версии следствия, в феврале 2007 года Мартынова скинула свою двухлетнюю дочь Алису с лестничного пролета в подъезде жилого дома. Ребенок получил травмы. Мартынова утверждала, что Алиса упала сама и что произошедшее — несчастный случай.

Единственным свидетелем оказался 11-летний мальчик, стоявший на лестничной площадке этажом выше. Он сообщил, что женщина специально толкнула девочку.

На закрытом суде коллегия присяжных признала Мартынову виновной. Перед оглашением приговора она вместе с дочерью скрылась.

Супруг женщины Кирилл Мартынов подтвердил «Газете.Ru» информацию о том, что его жена была признана виновной и не заслуживающей снисхождения.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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