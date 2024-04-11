Фотограф из Бурятии рассказал, как дроном спас теленка от стаи собак

В сети завирусился видеоролик, на котором оператор квадрокоптера отгоняет стаю собак, напавшую на теленка. Как рассказал «Газете.Ru» фотограф Сергей Елисеев, спасший животное, он услышал непрекращающийся лай собак, поэтому решил отправить дрон в том направлении. Мужчина отметил, что отогнал стаю с помощью громких звуков от резких маневров квадрокоптера.

«Я профессионально занимаюсь фото- и видеосъемкой, журналист, главный редактор районной газеты. Снимал уток на берегу реки, поскольку у нас сейчас сезон миграции перелетных, крупнейший в Евразии. Услышал агрессивный лай стаи собак. Сначала не придал значения, думал, просто собаки дерутся, но он не прекращался минут 15. Расстояние было метров 300, и между нами была река и заболоченная местность, поэтому подойти я не смог. Поскольку дрон был уже в полете, решил слетать на звук, посмотреть, что происходит. Ну и увидел такую картину. Знаю, что животные пугаются звука квадрокоптера (он громкий). Решил резкими маневрами (чтобы громче было) напугать собак и отогнать. Больше собаки не возвращались», — сказал он.

Мужчина отметил, что после случившегося теленок полчаса лежал без движения от усталости.

«После этого теленок еще минут 30 лежал без движения. Я думал, они его покусали. Решил поехать и посмотреть. Был с ним, пока он не отдохнул. Затем встал и ушел в деревню», — добавил Елисеев.

Ролик, на котором квадрокоптер отгоняет собак от теленка, Елисеев опубликовал накануне на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как дрон, несколько раз пролетев мимо гоняющих теленка собак, разгоняет их, после чего снимает лежащее на земле животное. После этого оператор подъезжает к уставшему теленку на машине и гладит его.

«Неожиданно пришлось вступить в эпичное сражение! 4:0 в мою пользу! Теленок спасен», — написал Елисеев в посте.

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