Губернатор Оренбуржья оценил ситуацию с паводком

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пик паводка фиксируется в Оренбурге, в Орске имеется тенденция к его снижению. Его слова приводит ТАСС.

«Оренбург находится в высочайшем пике (паводка. — «Газета.Ru»)… У Орска устойчивая тенденция к снижению, которая продолжится и ночью, и завтра», — сообщил глава региона.

По его словам, работа по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища будут продолжаться для того, чтобы как можно быстрее освободить подтопленные территории.

До этого Паслер заявил, что каждый день отчитывается перед президентом России Владимиром Путиным по поводу развития ситуации с паводком в регионе. По словам губернатора, Путин заверил его, что власти будут до последнего стараться помочь всем людям, которые пострадали в результате паводка.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог»».

Ранее оренбуржцам назвали сумму компенсации на ремонт поврежденных паводком помещений.