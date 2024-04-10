Подозреваемого в причастности к нападению на «Крокус» ловят в подмосковном лесу

На территории городского округа Чехов введен сигнал «Сирена» из-за того, что в лесу от силовиков скрывается подозреваемый в причастности к нападению на «Крокус». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно установлено, что вчера 47-летний подозреваемый Николай С. около 22:00 (мск) скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское.

10 апреля в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД в Чеховском районе.

Авторы каналы предупреждают, что подозреваемый может быть вооружен.

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До этого сообщалось, что еще семь фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» попали в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Согласно данным Следственного комитета РФ, в настоящее время установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта. Отмечается, что следователи получили важную информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут служить доказательством об их связи со спецслужбами Украины.

Ранее в Тамбове арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.