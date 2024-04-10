В тюменском городе начинается превентивная эвакуация жителей

В Ялуторовске в Тюменской области началась добровольная эвакуация населения, живущего рядом с дамбой. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра правительства региона.

Гражданам предлагается переехать в пункт временного размещения.

«Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — отметили в инфоцентре.

Все ценные вещи жители Ялуторовска могут сдать на хранение, грузовой автомобиль предоставляет администрация города. Полицейские будут охранять имущество до возвращения эвакуированных. Домашних животных обещают отправить в безопасное место.

8 апреля заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко заявлял в рамках выездного расширенного заседания комитетов Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.