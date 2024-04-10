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Названы регионы с высокой опасностью заражения клещевым энцефалитом

Онищенко: эндемичными по клещевому энцефалиту являются 4 российских региона

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Некоторые регионы России отличаются высокой эндемичностью по клещевому энцефалиту. Речь идет о Ярославской, Тверской, Московской и Костромской областях, рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

В эндемичных регионах находится природный очаг, в котором проявляется энцефалит, пояснил врач. Москва, по его словам, к таковым не относится, хотя это не значит, что в парках и скверах столицы нет клещей.

Онищенко призвал быть осторожными россиян при поездках на природу и на дачу. По его данным в Ярославской области находятся 18 неблагополучных по энцефалиту административных территорий, в Тверской – 10. В Московской области эндемичный только два района – Дмитровский и Талдомский.

«Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская области неэндемичны. В Костромской области все территории неблагополучны», – рассказал врач.

Напомним, россиян предупреждают, что при укусе клеща нужно как можно скорее обращаться к врачу. При отсутствии такой возможности удалить его можно самостоятельно, но использовать для этого масло нельзя. После удаления клеща нужно отвезти в лабораторию на исследование.

Ранее специалисты назвали самый эффективный способ защиты от клещей.

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