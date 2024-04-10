В МЧС России сообщили, что в Орске начала уходить вода

Ситуация с паводком в Орске стабилизировалась. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.
По его словам, уже второй день не звучат сирены.
«Спасатели сейчас выполняют, в основном, гуманитарную миссию: развозят продукты питания, медикаменты, воду, генераторы тем, кто остался в зоне подтопления», — сказал Ситников.
Глава пресс-службы отметил, что вода прибывала быстрее, чем убывает.
«Чем дальше, тем быстрее будет уходить», — добавил он.
При этом Ситников подчеркнул, что может осложниться ситуация в Оренбурге, где «будет очень серьезный паводок».
«Работы будет очень много, и она будет серьезной», — заключил руководитель пресс-службы.
Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.
Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.
В регионе ввели режим ЧС федерального характера.
Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.