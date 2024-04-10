В Башкирии взрывают лед на реках для борьбы с паводками

Российские регионы продолжают готовиться к экстремальным паводкам и ликвидировать их последствия. В Башкирии взорвали ледовые заторы на двух реках, сообщает издание «Коммерсантъ».

Также в Кургане, где ожидается поднятие уровня воды в реке Тобол до 11 метров, эвакуируют жителей ряда сел. При этом в Орловской области затопило14 мостов. В то же время, в Оренбургской области затопило уже свыше 10 тысяч домов, а также 18 тысяч садовых участков.

До этого представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды. В условиях обильных снегопадов и накопления большого количества воды в резервуарах необходимо тесное взаимодействие с казахстанскими коллегами для более эффективного и регулярного сброса воды. Это поможет избежать проблем с наводнениями в российских регионах, уточнил постпред.

Крупные наводнения также затронули и Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ЧП как самое масштабное стихийное бедствие за последние 80 лет. В результате был объявлен режим чрезвычайной ситуации в десяти областях Казахстана, включая Атыраускую на западе страны.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.